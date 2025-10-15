Restricciones de Cashea obligan a padre de familia a limitar salidas con amantes

Las nuevas restricciones de financiamiento implementadas por Cashea ya están afectando la capacidad de consumo de los venezolanos. En el caso del señor Oswaldo Aranguren, orgulloso padre de una familia tradicional, la reducción de cuotas y el aumento de la inicial lo obligó a limitar las salidas con amantes de cinco a tan sólo dos veces por semana.



Aranguren aseguró que sin las facilidades de financiamiento, docenas de miles de relaciones extramaritales en el país se encuentran en peligro: “La situación hoy en día está muy arrecha y de paso me tengo que aguantar a mi mujer cada vez que le explico que no tengo para la comida. Pero es que dime tú, ¿qué persona con un sueldo honesto puede pagar una cena en las Mercedes, la noche en el Aladdin y el iPhone 17 de regalo para la amante sin usar Cashea? No se puede, es que ni un enchufado, chico. Yo no sé qué va a pasar con el romance y el amor pero yo creo que eso se acabó. Es que fíjate, ahora que pusieron que sólo se puede pagar en dos cuotas de 20 minutos y con 98% de inicial, me tocó dejar de escribirle a un par de mujeres que tenía por ahí, me quedé únicamente con las dos más humildes, que están felices comiendo perros de un dólar y haciendo el amor en el estacionamiento del CCCT. Al final es como le digo a la mujer mía, en tiempos difíciles todos tenemos que hacer sacrificios, ¿sí o no?”, explicó Aranguren, mientras le preguntaba a un cirujano plástico si aceptaba Cashea.