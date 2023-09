Joven ansioso por comprar el iPhone 15 para tomar fotos de altísima calidad a la mierda de café que toma todos los días

Fotos familiares, paisajes o incluso 874 fotos de tu mascota son tan sólo algunas de las posibilidades que te permite capturar la cámara del nuevo iPhone 15. Sin embargo, para el caraqueño Jesús Linares de 24 años el entusiasmo es otro. Este nuevo teléfono de Apple le permitirá capturar el poder de su nueva cámara para tomarle espectaculares fotos a la mierda de café que se toma todos los días, para luego subirla a sus historias de WhatsApp con el texto “activo chambeando”.

Linares, orgulloso portador de un iPhone 4S con la batería inflada, explicó: “Es que Apple es Apple papá, yo no ando con este teléfono viejo porque no tenga para comprar otro, sino porque Apple hace vainas para toda la vida. Ya este tiene 12 años y la pila todavía le dura 7 minutos si lo dejo cargando toda la noche. La cámara todavía es una maravilla, si tu vieras como quedan las fotos que le tome al café instantáneo que me tomo te quedas loco pues. Dígame los atardeceres cuando hay un crepúsculo, es una locura como se ve todo el cielo blanco.Jamás cambiaría esta obra de arte tecnológico por un teléfono de esos chinos que es como 100 veces más rápido y más barato porque es que no vale la pena. Ahorita estoy cuadrando vender el carro para pagar la inicial del nuevo iPhone 15 Pro Max cuando salga. nojoda ¿ahí quién me aguanta?”, concluyó Linares.

Por su parte, un compañero de trabajo en estado de anonimato nos comentó: “Nadie. Literalmente nadie lo aguanta, siempre anda subiendo puras historias de fotos que a nadie le importan. Fotos al escritorio de la oficina, fotos a la cerveza light, fotos al chimó, o sea todos bebemos café de mierda y mascamos chimó en esta oficina pero qué asco que suba orgulloso una foto con una cerveza light”, finalizó desde completo anonimato su jefe.