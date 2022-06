"Eres lesbiana porque nunca has probado un buen hombre", dice chamo que no sabe si es gay porque nunca ha probado un hombre

El señor Roberto Muñoz asegura ser una persona de fuertes convicciones. Como cuando asegura que todas esas mujeres que son lesbianas o bisexuales, lo son porque no han tenido en su vida un buen hombre que “las batuquee como es”, según sus propias palabras. Lo que Muñoz ignora es que esta declaración abre la puerta a dudas sobre su heterosexualidad, ya que él tampoco ha tenido a un buen hombre que lo batuquee como es debido.

“Bueno, clásico de ustedes los liberales y su agenda, de ponerle en la boca a uno cosas que uno no…. epa, ¿eso fue un chinazo? ¡Ya me están manipulando la mente! Yo sabía que no debía haber visto esa película de Disney anoche” aseguró Muñoz mientras le torcía el brazo a nuestro pasante para que borrara esa última frase de su entrevista. “Yo no quise decir eso para que me malinterpreten, yo no he probado hombres, pero estoy seguro de que los que le han tocado a esas muchachas no lo hacen tan rico como deberían. Que no quede duda, a mi me gustan todas las mujeres, me encantan, yo soy como la canción de Romeo que dice ‘100% heterosexual, nací así ¿y tú?’ y me da dolor de que esas hermosas mujeres se estén perdiendo de la verdadera vida y de la oportunidad de estar con un buen hombre como yo”, finalizó Muñoz quien todavía no se entera que aunque todas las mujeres del mundo fueran heterosexuales ni siquiera un 0.0000000000000000000000000900000000000000000000000000000000000000000000000001% saldría con él.