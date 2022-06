Cualquier persona con cierto nivel de madurez emocional sabe que no es necesario hablar todos los días para mantener viva una amistad o un cacho; ejemplos sobran de personas cuya conexión resiste el paso de los años —sobre todo los cachos—. Este es el argumento esgrimido por Andrea Montes, una chama que sigue llamando “mi mejor amiga” a Marta Pérez aunque no se dirigen la palabra desde hace 4 años.

“Mart y yo tenemos 25 años de amistad. O sea, crecimos juntas, es mi mejor amiga y mi partner in crime, ¿sí me entiendes?” aseguró Andrea mientras le mostraba una foto donde Marta y ella estaban en las barrigas de sus progenitoras a nuestro pasante subpagado: “Sí, yo sé que ya no hablamos tanto como antes, pero no hace falta; ¡nuestra conexión es de por vida! Nos distanciamos porque ella vive en Madrid y yo me quedé acá en Caracas, pero nosotras seguimos conectadas, todavía mantenemos hasta nuestra sincronización del período; si a ella le duele el vientre yo lo puedo sentir, si ella llora a mí me duele el pecho y si le montan cachos a mí me sale hasta un pedacito de cuerno también. Somos hermanas de la vida, twins”, finalizó Montes mientras le decía “te quiero” a su mejor amiga por medio de telepatía.