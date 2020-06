Toyotero sin gasolina le monta mataburros a su bicicleta 

La escasez de gasolina en el país ha llevado a cientas de personas a hacer largas colas para poner combustible o a enterarse que están fuera de forma al montarse en una bicicleta por primera vez en 15 años. Para no sentir que todo está perdido, Andrés Guzmán, señor amante de las Machito, le instaló hoy un parachoque mataburros de Autana a su nueva bicicleta y así poder sentir que está rustiqueando por las calles de Caracas.

Guzmán, quien rechaza la idea de estar sufriendo una crisis de los 40, pasó el día montándole el accesorio a su bici para poder escapar de sus hijos por varias horas al día. “Bueno, brother, ¿qué te puedo decir? Esta situación nos ha llevado a todos a adaptarnos y a salir más pues, a sentir el viento en la cara y ser más ecológicos. No sé si has visto la cantidad de ciclistas que hay ahora, pero no me quería quedar atrás en esta moda de los pavos. Además pasé 11 horas echando gasolina que se me fue en dos días y no quiero seguir pagando eso en cash, pues. Pero había algo de la bici que no me terminaba de cuadrar. Le faltaba personalidad o algo. Al ver que una suspensión sádica iba a ser bastante problemático, escogí la siguiente mejor cosa: el mataburros. Compré uno nuevo porque no se la iba a quitar a mi Autana, pues. Pasé horas distraído pero quedó fina fina, hermano. Ahora sí la siento más yo. Creo que pesa más que la propia bici pero no importa, así hago más ejercicio”, dijo Guzmán, quien también confesó que gastó el equivalente a 2 años de su sueldo comprándole faros de luces altas para el mataburro.