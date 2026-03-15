Domingüire No. 362: Especial Oscar

Hoy Domingüire llega más elegante que un valenciano cuando sale a comprar pan porque se celebra la ceremonia de los Premios Oscar, el evento que hace que por fin los estudiantes de Comunicación Social puedan sentirse superiores en algo.

Este año los Premios de la Academia tienen de todo: un Jacob Elordi con lepra, un Michael B. Jordan vaquero vampiro fuckboy, y hasta un Timothée Chalamet con la confianza de un carajito borracho con la camioneta del papá, y aquí te lo contamos todo con lujos de detalles (es decir, spoilers).

Esta nueva edición de la revista que más artistas usarán como accesorio en la alfombra roja trae además entrevistas exclusivas con un gemelo de Timothée, el Whatsapp de Emma Stone en exclusiva y frases para sonar como cinéfilo así no sepas nada de cine, incluyendo el clásico “me encantó la cinematografía”. Esta edición especial es todo lo que necesitas en tu vida, además de un trabajo.

¿Qué estás esperando? Busca ya tu Domingüire en tu alfombra roja más cercana.