Domingüire No. 375: Vozinha

Para los equipos underdogs, la gran fiesta del fútbol ha tenido sorpresas: Canadá metiendo goleadas, un Tim Payne que no necesita jugar bien para ser exitoso y una selección de Cabo Verde que consiguió su propio Iker Casillas a precio de Brujo Martínez.

Sí, hablamos del cuarentón Josimar “Vozinha” Dias, un portero que llega a la portada de Domingüire gracias a su capacidad de bloquear balones como si la portería fuera su amiga guapa que pesa 50 kilos menos que él.

Pero por supuesto no todo es fútbol: en esta edición te incluímos los restos de Ilia Topuria luego de que fuera a trabajar de saco de boxeo en la Casa Blanca; te hablamos de la magia del Pilates si eres una señora millonaria con artritis y te ayudamos a lidiar con tu crisis de la mediana edad con algo más que el running y una Harley Davidson. Además, escogeremos un regalo para ese papá que solo aparece el día del Padre y que podrás pagar sin necesidad de humillarte en LinkedIn o vendiendo fotopies por historias de Whatsapp.

¿Qué estás esperando? Consigue ya esta invaluable obra de arte en tu embajada de Cabo Verde más cercana.