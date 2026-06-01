Domingüire No. 372: Euphoria

Dominguire vuelve más desacatada que nunca de la mano de Euphoria, la serie de moda entre adolescentes y millennials que no aceptan su edad, que hoy llega a su final de temporada. En esta edición especial te traemos desde un dedo de Nate hasta el link de la paginita azul de Cassie, y por supuesto, la compilación de las mejores aventuras de Elmo —que aunque no sale en la serie es un loquito—.

Además, te mostraremos qué tienes en común con el Barcelona FC; te hablaremos del método de ahorro que aprendimos de nuestro pasante subpagado y te echamos una regañada para que dejes de gastarte el sueldo en cachapas de 20 euros. Todo ese océano de conocimiento, por apenas todo lo que tengas en la cartera.

¿Qué estás esperando? ¡Pídele ya tu Domingüire de Euphoria a tu jíbaro o en tu club swinger más cercano!