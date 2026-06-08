Domingüire No. 373: Tim Payne

Directamente desde Nueva Zelanda aterriza Tim Payne en la portada de Domingüire. Payne, el jugador favorito del Mundial 2026 y de las redes sociales, ganó tanta fama recientemente por una broma de Internet que seguro terminará de novio con un Kardashian, con Nicky Nicole o con Vinicius Jr.

Pero Tim no es la única sorpresa de esta increíble edición de la revista más piedrera del momento, porque también te traemos el pasaje que nunca te envió tu ex, una afeitadora Duravel Power Kit para que luzcas esos cachetotes cuando te pongas a perrear como se debe en la mitad de la sala mientras lees nuestra entrevista a los madrugadores que Dios no ha ayudado ni ayudará (por algo será).

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