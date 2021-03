Gobierno entrega el bono Viva El Amor para que jóvenes paguen moteles

En la tarde de hoy el gobierno de Nicolás Maduro —uno de los dos o tres que tiene el país— hizo la entrega del bono Viva El Amor a través del sistema Patria. Los beneficiarios de esta medida serán los jóvenes entre 18 y 45 años que no tienen casa propia, alquilada ni prestada, para que puedan pagar un motel por 25 minutos y hacer el dulce amor.

Segundos después de haber recibido el bono Viva El Amor, Miguel Matos, un joven beneficiado de este programa, compartió con nosotros su impresión sobre el mismo: “La verdad es que yo solo me afilié al sistema ese porque estoy pelando bola y necesitaba poner gasolina subsidiada, pero ahora me cayó esta joyita y bueno, ¡a ver qué pasa! Eso sí, admito que tengo un poco de miedo. ¿En dónde me aceptarán el bono? Me imagino que debe ser en un motel medio chimbo, un cucarachero, porque hablando claro tampoco es que es tanta plata, son como 0.002$. Sé que con eso se resuelve, pues, tampoco se puede pedir mucho, pero mis expectativas están por el inframundo, seguro van a estar los ojitos de Chávez pintados en el techo o en un antifaz. Yo normalmente le tengo arrechera a Maduro pero me parece muy costilla de su parte que nos dé una ayudaíta a los jóvenes para que tengamos nuestro tiempo íntimo con nuestras parejas o culitos del momento. La cosa está muy complicada, hay muchos moteles que quieren cobrar un ojo de la cara por la noche. Con este bono serán solamente 25 minutos, no es tan romántico, pero para mí es más que suficiente”, aclaró Matos, quien aseguró que no tiene con quién ir al motel chavista pero que igual piensa usar su bono.