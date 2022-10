Condenan por torturas a venezolana que ponía a su novio gringo a decir palabras venezolanas en TikTok

María Martínez, una joven venezolana conocida en TikTok como ‘MiNovioGringozolano’ por subir 35 videos al día sobre su novio gringo, fue condenada la tarde de este viernes a cadena perpetua en los tribunales de la Haya. Martínez fue encontrada culpable de torturar física y psicológicamente a su pareja, utilizando el maquiavélico método de grabarlo diciendo frases venezolanas como “mamaguebo”, “coño de la madre” y “sí mi reina, ya te transfiero”. Los videos eran luego publicados en su perfil de TikTok, en el que acumula 73 mil seguidores hasta la fecha.

Tras ser llevada esposada por las muñecas, tobillos y cuello, pudimos obtener declaraciones del ‘gringo’, Josh Miller, quien nos contó un poco sobre su experiencia: “Chamo, yo no sé hablaro mucho el españolo, pero she made me grabarla horas y horas de videos all day long, le pedía que por favor se deteniera pero ella no escuchaba. Intenté escapar pero me dio 3 tirous en la pierna. Durante tres meses yo viví encadenado en el basement mientras ella decía que eramos la perfect pareja y me grababa diciendo “qué molleja” y “me pica el culou.” Honestamente no éramos nada, me secuestró en calle y no he visto a my family de mi desde entonces. Quisiera enviar mensaje de apoyo a todos los gringos que están pasando por situación similar, sean fuertes, man, sí se puede salir de ahí, intenten mejorar su pronunciación en españolo para que these videos dejen de darle risa a esa gente rara y finalmente los suelten,” finalizó Miller, mientras lloraba de la felicidad por ver como se hacía justicia.