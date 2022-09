GS1 Venezuela es la única forma de conseguir un código de barras legal para tus productos, y te tuviste que enterar a través de un titular de El Chigüire, apúrate y dale like que tenemos que hacer mercado para nuestras familias

Sí, efectivamente esto es una publicidad. No, no eres el único en los comentarios que se ha dado cuenta de esto. ¿Pero qué quieres que te diga? GS1 Venezuela es la única Organización que puede asignar un código de barras válido en Venezuela; si tus productos necesitan uno, ve con ellos y si vas con ellos, di que fuiste por nosotros para que sigan pagando y además tengas un producto que va a hacer “bip” en el scanner de manera inmediata porque tu código de barras es de GS1, sí, lo volvimos a decir, no teníamos por qué pero la verdad es que necesitamos hacer mercado esta semana. ¡Capaz hasta le damos un bono al pasante subpagado! O no, la verdad es que seguramente no se lo merece.

Hablando de nuestro pasante, él quiso aprovechar la ocasión para dejarles algunas palabras a toda esa gente que siempre ha estado atenta a su salud mental: “Muchachos, soy yo. No entiendo por qué también me meten comillas acá si yo mismo soy quien está escribiendo estas palabras, pero bueno, tecnicismos de la gramática. ¡Que no se diga que en estos 14 años y pico de la pasantía uno no aprendió nada (¡aparte de hacer un café buenísimo!) En fin, ya lo saben: si tienes un producto y necesitas introducirlo al mercado, necesitas un código de barras válido; ¡GS1 es el único código de barras legal, no te dejes engañar!” y además, está anunciándose con nosotros! Ese código de barras sirve para todo: pasar tus productos por el scanner, leerlos cuando no tengas más nada que hacer, de hecho, hasta Hitman tiene un código de barras tatuado en la nuca. Y si quieres saber más beneficios entra en gs1ve.org y puedes saber más detalles. Te juro que con ese click que diste estarás garantizando que la oficina tenga café este mes y quién sabe si dará para el azúcar.

Nuestro pasante continuó aprovechando este post del cliente para seguir conversando con nuestra audiencia: “El código de barras de GS1 es el aceptado en los supermercados. ¡Si me apoyan dándole un like y un compartir a esta publicación, GS1 quedará satisfecho y seguirán anunciando con nosotros”, y tú asegurarás el beep de la caja registradora, cuando pasen tu producto!”, finalizó nuestro pasante mientras le pedía a GS1 que le pusiera un código de barras en el brazo para poder incluirlo en el inventario de nuestra oficina; con la excusa de que quería un tatuaje gratis, único, válido como los de GS1, ¡por supuesto!