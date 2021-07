PNB incorpora furrys a la unidad canina

Esta semana, la joven Valeria Saturni se enrumbó a lo que sería una de las mayores aventuras de su vida y decidió emigrar de Venezuela a Malta. Sin embargo, no todo han sido villas y castillos para Saturni, pues se ha enfrentado a un duro golpe con la realidad: el país isleño no es lo que ella tenía en mente porque no presenta la “energía natural y full sabor” que ella creía que esa nación poseía al llamarse “Malta”.