Joven regala rosas, bombones, peluche gigante y hermosa cena romántica a futura amiga

Hoy, 14 de febrero, se celebra el día del amor y la amistad, mejor conocido como el día favorito de los dueños de locales de arreglos florales, restaurantes y moteles; festividad en la que miles de personas entregan detalles o virginidades a su persona favorita. Esta es la historia de Juan Carlos, un chamo cuchi que regaló rosas, bombones, un peluche gigante y una rica cena a su futura buena amiga.

“Estoy listo para llevar a Mafer al Humboldt, estoy full emocionado, me gasté prácticamente todos los ahorros de mi universidad para esta cita, pero sé que encontré el amor aquí”, fue parte de la declaración de Juan Carlos. “Mafer siempre me ha dicho que me ve como un hermanito, pero así empiezan las grandes historias de amor, como por ejemplo en la serie de Game of Thrones. Ella aceptó mi cita luego de 15 intentos el último año, yo sé que por fin siente lo mismo que yo”, finalizó Juan Carlos quien en efecto va a conseguir un buen gran amor… de amistad.