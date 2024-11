Fanático del Caracas FC olvida llevar marihuana al estadio y descubre que también hay partido de fútbol

Un impresionante descubrimiento ocurrió la noche de ayer en las gradas del Estadio Paralímpico de la UCV, cuando Michael Yordan Hernández, hincha del Caracas Fútbol Club y apasionado conocedor del cannabis, olvidó llevar marihuana al recinto. Esto provocó que, por primera vez en sus más de 10 años como parte de la hinchada, se diera cuenta de que allí se juegan partidos de fútbol –supuestamente– profesional.

Mientras recibía 72 puntos en el abdomen, Hernández nos explicó que la situación solo se agravó al descubrir que el Caracas FC iba perdiendo 4 a 0 contra su máximo rival: “Coño, mano, hablándote claro, yo siempre pensé que esa cancha era un punto de encuentro sano con los panas para fumar cripi, jugar truco y organizar peleas de chuzo, ¿me entiendes? Y no es que yo tenga ninguna adicción ni nada de eso, pero cuando no me fumo mi porrito diario de Piccolo Kush me pongo de mal humor, ¿estás claro? Por eso fue que, cuando descubrí que llevo toda una década apoyando a un grupo de mochos que ganan como 30 bolos al mes para dejarse meter cuatro goles por una cuerda de ganaderos gochos, lo único que me dio fue una arrechera, mano, ¿me entiendes? Vergüenza, más bien. Por eso me metí al campo a darles una buena patada por ese culo, para que aprendan a pegarle al balón como un tipo serio”, aseveró Hernández, antes de contarnos que la herida en el abdomen fue propiciada por otro fanático del Caracas, quien, por diversión, le clavó un machete.