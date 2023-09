Chama sospecha de su novio por no haber hecho nada sospechoso en mucho tiempo

Ariana González, joven caraqueña y fanática de las reediciones de los álbumes de Taylor Swift que son los mismos que ya había sacado antes, aseguró esta tarde estar sospechando de Andrés, su novio, por no haber hecho nada sospechoso en unos largos dos meses.

Ariana, mejor conocida en su grupo de amigas como ‘Ari’, ofreció declaraciones en exclusiva: “Es que no entiendo, él siempre ha sido muy descuidado y se le escapan cosas que me hacen sospechar. Por ejemplo, una vez me mandó una foto con una mujer que decía que era su prima, pero resulta que era la otra. Otra vez se le olvidó el celular en mi casa y tenía un montón de mensajes de un tal ‘Jorge Electricista’ que le decía que lo extrañaba. O la vez que me dijo que iba a jugar fútbol con sus amigos y lo vi en el cine con otra chama. Pero ahora no hace nada de eso, es muy atento, cariñoso, detallista, me llama todos los días, me dice que me ama, me trae flores, me invita a cenar… ¡Algo anda mal!”, declaró Pérez, quien revisa constantemente las redes sociales de su novio en busca de alguna pista.

González confesó que ha intentado provocar a su novio para ver si reacciona de forma sospechosa, pero sin éxito. “Le he dicho que salga con sus amigos, que se tome unas vacaciones solo, que se compre ropa nueva, que se cambie el look, pero nada. Él dice que solo quiere estar conmigo, que soy lo mejor que le ha pasado en la vida, que no necesita nada más. ¡Eso es muy raro! ¿Qué esconde? ¿Será que tiene otra familia? ¡Necesito saber la verdad!”, exclamó Pérez, quien planea contratar a un detective privado para seguir los pasos de su novio.