Papá divorciado oculta que tiene gasolina para no tener que buscar a sus hijos

El señor Federico Olaizola, un habitante de San Antonio de los Altos, tomó hoy la valiente decisión de conservar lo poco de su salud mental y omitió el hecho de que aún tiene gasolina para así no ir a buscar a sus hijos en casa de su ex esposa. Reportes indican que la antigua pareja de Federico aún no sabe de la movida hecha por él.

Federico, quien nos aseguró que ama a sus hijos a pesar de no saber el nombre de uno de ellos, explicó las razones para mentirle a su ex esposa sobre la imposibilidad de buscar por unos días a sus dos hijos de 3 y 5 años respectivamente, a pesar de no estar sufriendo por la escasez del combustible. «¿Qué te puedo decir? Ella me llamó porque tenía que drenar, me habló de la hiperinflación, del encierro y de cómo Youtube la estaba salvando de cometer un crimen contra los niños. Pero me empezó a hablar de la gasolina y que entendía que yo no me los podía traer unos días para que ella descansara. Pues yo me quedé callado. Yo quiero muchos a los hijos míos, pero ni loco me voy a encerrar con ellos. Ah, ahora no es tan buena idea haberse quedado con la custodia completa ¿no? Me hice el loco y le seguí la corriente. ‘Sí, vale, qué broma lo de la gasolina. Quieren cobrar mucho’, fue lo que le dije y luego cambié de tema, le mencioné a Sascha Fitness y ahí se guindó a hablar de Luna», admitió el señor Olaizola quien nos pidió recordar a los lectores que de verdad sí ama a su hijos Rodrigo y “el otro”.