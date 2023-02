Estudio revela que es más efectivo amarrar a un hombrecon sánduche de cerdo que con embarazo

Un estudio llevado a cabo por las mejores científicas brujas y tarotistas de la Universidad Federal de Falcón (UFF) sobre técnicas de enamoramiento, seducción y agua de monte de Venus desmintió que muchacho amarre hombre y confirmó que la forma más efectiva con mejor resultado calidad-precio de hacer que un espécimen humano del género masculino se mantenga atraído a una fémina, es mediante la alimentación constante de sánduches de cerdo de Los Costilla, en Caracas.

Mirna Suárez, jefa del grupo del laboratorio encargado, amplió los detalles sobre este gran avance para la comunidad científica: “Se acabó eso de hacer tés con infusiones extrañas, pinchar preservativos y la clásica de convencer al marido que construya el anexo en el terreno de sus suegros, porque nuestro más reciente experimento comprobó que el sánduche de cerdo de Los Costilla es un 245% más efectivo y el único efecto secundario que produce son las ganas de echar un camaroncito. Miren, yo a mi esposo le reviso el teléfono, le controlo los horarios, le formo un rollo por todo y si no me ha dejado ha sido por estas deliciosas tiras de cerdo desmenuzado que descansan entre dos panes tan suaves como el bebé del embarazo que fingí tener la semana pasada. No se compliquen, que lo que amarra hombre de verdad es el pulled pork”, concluyó la distinguida doctora antes de ser postulada al Premio Nobel de La Paz, el de la ciencia y el de la consentidera.