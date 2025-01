Influencer argentino muestra los mejores lugares para visitar en Venezuela si te financia el gobierno

Esta semana el “influencer” peronista, Nahuel González, mejor conocido por su público de bots como “Nahuelo”, visitó Venezuela para mostrarle a sus seguidores imaginarios que lo aman los mejores lugares de Venezuela si el gobierno te paga para hacerles propaganda.

En una publicación subida a la red social Instagram que amasa la cantidad de 28 likes al momento de la redacción de esta nota, González, aseguró: “Venezuela no es como te la cuentan esos asquerosos venezolanos que hacen Rappi, Venezuela es como te la cuento yo. Mirá lo lindo que puede ser viajar por este hermoso país caribeño cuando el mismísimo Maduro te pone una 4Runner con 12 camaradas armados hasta los dientes, es que tenés que cerrar el estadio, es un capo el Nico, eh. Aquí en Venezuela se respira una inmensa paz, son noticias falsas de los medios, aquí nadie quiere protestar, aquí solo queremos bailar y vivir nuestra vida porque la verdad es que ganó Maduro. O por lo menos, eso es lo que me dijeron que diga, che. En Argentina no se va a vivir así nunca, es más los dejo, me dijeron que me iban a presentar un tal tusi en Los Roques, nos vemos, chau”, aseguró González, mientras mostraba lo hermoso del país a los venezolanos que no pueden vivir eso hermoso del país.