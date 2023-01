Agencia de publicidad arruina meme de internet en tiempo récord

Esta mañana ocurrió una de las hazañas más grandes en la historia del internet, la agencia de publicidad “Pepa de Mamón Digital 7.0”, quienes se describen a sí mismos como “gurúes del marketing”, lograron quitarle toda la diversión a los memes sobre la Bizarrap Session Shakira en tan sólo una milésima de segundo.

Conversamos con Douglas González, esclavo y community manager de la agencia, quién a punta de latigazos fue el responsable de crear estos genocidios publicitarios en contra de su voluntad: “POR FAVOR SÁQUENME DE AQUÍ, ¡YA NO AGUANTO MÁS! Intenté renunciar pero lo que hicieron fue ponerme unos grilletes, un GPS en la nuca y me obligaron a hacer esos memes de mierda porque hay que ‘montarse en la tendencia’. Nadie quiere ver una imagen de Shakira diciendo ‘cambiaste un refrigerante de carro FrigiMux500 por agua de tubo’, literalmente nadie. Tengo 24 horas sin parar haciendo memes en contra de mi voluntad porque tengo miedo de lo que le puedan hacer a mi familia. Honestamente, si el jefe se da cuenta que 14 likes no es volverse viral, presiento que no estaré aquí mañana”, concluyó González, mientras entre lágrimas hacia un nuevo meme de Shakira diciendo “Cambiaste los cachitos de la panadería JOSÉEDUARDO2002 C.A. por un pan con queso”.