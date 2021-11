Like en foto de paisaje no logra disimular chanceo

Este viernes, José Paredes, chamo que ya podríamos considerar un 5to. Dan en las milenarias técnicas del chanceo en Instagram, anunció que a partir de ahora ya no le dará likes a fotos en traje de baño, sino que va a enfocarse en reservar sus “me gusta” para fotos de paisajes y en responderle a las historias con frases de Paulo Coelho. Con esta nueva técnica, con la cual asegura que podrá llegar mejor “hasta el alma” de las chamas, José lo único que ha logrado hasta ahora han sido 5 bloqueos y 3 órdenes de alejamiento.

Le pusimos a nuestro pasante subpagado un bikini sugerente para tratar de atrapar la atención de Paredes y así lograr la entrevista, para conocer su punto de vista sobre esta nueva técnica de chanceo: “Mira, yo cambié hasta mi forma de hablar y de vestir, amiguito. Es que me di cuenta que uno no puede llegarle a las mujeres siendo grosero ni diciéndole ‘muestrame una teta ahí’, a pesar de que en el fondo eso es lo que todos quieren, menos yo. Bueno, antes lo quería, pero ahora estoy cambiando. Yo quiero es enamorarla con detalles, dedicarle una canción de Hany Kauam, que la chama vea que la aprecio y que estoy dispuesto a hacer todo por ella, hasta olerle las flatulencias si así desea. Desde que le doy like a puras fotos de paisajes debo admitir que mi vida amorosa no ha mejorado en nada, pero yo sé que esa chama llegará. Yo sé que ella está por ahí afuera tomándose 60 selfies en traje de baño. Yo sé que eventualmente ella subirá una foto de un paisaje, así sea por error. Le estoy dando chance”, finalizó Paredes mientras nuestro pasante se dirigía al tribunal más cercano para pedir una orden de alejamiento.