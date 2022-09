Feligreses molestos con el Vaticano por nuevo Jesús árabe

“¿Hasta cuándo nos van a adoctrinar? Primero, forzaron a una sirenita a ser negra cuando era claramente blanca y pelirroja; ahora leí en Whatsapp que dizque supuestamente también quieren cambiar a nuestro Jesús por uno… ¿árabe? ¿Qué sigue? ¿Que las mujeres sean tratadas igual que los hombres? ¡Fin de mundo!” manifestó Antonio Coppola, un indignado feligrés, quien demostraba preventivamente su molestia al Vaticano por si se les ocurría lanzar un “nuevo” Jesús.

En castigo por habernos servido un café frío, enviamos a la única persona del planeta que hizo su trabajo a distancia desde la oficina, nuestro pasante subpagado, a conversar con Coppola: “Mira, mira: el mensajito me lo mandó mi tía Migdalia, que esa está dateadísima con cosas de la Iglesia. Dizque esta movida de la Sirenita negra es la última jugada de la izquierda progre para tantear el terreno y después madrugarnos con un Jesús árabe. Por eso es que hay que armar peo, chamo. Porque el que se achanta lo joden. ¿Es que acaso esta gente no escuchó la canción ‘Niño Criollo’? Ahí dejan más que claro que la mamá de Jesús era andina y San José de los Llanos, así que Jesús no es nada árabe un carajo. Eso es cultura general. ¿No escucharon la versión de Oscar D’ León? Un palo, escúchenla para que tengan algo de cultura en sus venas, miren que no les voy a durar toda la vida. Jesús no es árabe, porque yo nunca vi que abriera un local de electrodomésticos en su película ‘La Pasión de Cristo’, por ejemplo. En vez de recibir ese montón de azotes hubiera recibido un container de televisores y neveras. Todo el mundo sabe eso”, finalizó Coppola, mientras nuestro pasante lamentaba sinceramente haber recalentado ese café en el microondas.