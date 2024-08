Gobierno jode a la única persona que todavía tiene CANTV en su casa

Mercado Libre, Max, Disney Plus, X y juegosdecarro.com son apenas algunas de las webs que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) ha bloqueado del internet venezolano en los últimos días. Se sospecha que es un esfuerzo por bloquear la página web que contiene las actas de los resultados electorales del pasado 28 de julio, sin embargo, la única consecuencia que ha tenido es joder aun más la vida del señor José Alberto Rivera, quién es la única persona que tiene un plan de 1MB de CANTV.

Rivera, quien actualmente navega el internet gracias a un VPN y a pesar del VPH que le pegó su ex, nos comentó cómo ha vivido esta difícil situación: “Chamo, honestamente esto es un peo, antes si yo quería stalkear a mi ex lo único que tenía que hacer era abrir cuentas falsas o dejarle un mensaje privado por la página de DirecTV,, pero es que ahora ni eso. Tengo como 7 aplicaciones diferentes en el teléfono para medio revisar internet con normalidad, pero sólo en la casa, porque si salgo a la calle y un guardia me revisa el teléfono y ve que tengo ese poco de VPN me lleva preso. Ahí sí me jodí porque ¿cómo voy a hacer para stalkear a Mariana desde el comando?”, aseguró Rivera, mientras intentaba sin éxito entrar a la página del SAIME para revisar si le habían anulado el pasaporte, pero es porque se cayó y ya.