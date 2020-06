Chamo penoso muere desangrado tras no decirle a su barbero que le cortó la yugular

Un fatídico deceso ocurrió hoy en la barbería para caballeros “For Boys Masculine Barber Shop And Nails para Hombres”, cuando Ernesto Pérez, un joven conocido por su timidez, no supo decirle a su barbero que le había cortado la yugular mientras le estaba haciendo la barba, lo que ocasionó que muriera por desangramiento. Al ser interrogados por la policía, los testigos lamentaron el suceso, aunque reconocieron que el joven había quedado con un look masculino “muy fresco”.

Nuestro pasante subpagado, quien en sus 10 minutos libres al día mata tigres como materia, habló con Pérez desde lo que parecía ser el limbo: “Chamo, yo no sabía cómo decirle al barbero que me había cortado la yugular; o sea, él estaba fajado ahí haciéndome la barba para que quedara como la de un bachatero dominicano, pero de pronto sentí la cortada y él lo único que hizo fue echarme un poquito de alcohol. De pronto se me comenzaron a ir los tiempos; me estaba desangrando y él no hizo nada, tu sabes como son los barberos, se lo toman demasiado en serio porque a ellos les gustan las barbas todas cuadradas como si a la gente de verdad le importaran esos detalles. Aunque viéndome en el ataúd desde aquí arribita, quedé fue on fleek papá, me morí pero con tremendo fade en alta”, aseguró Pérez, satisfecho a pesar de haber muerto por haberse ahorrado el corte de pelo.