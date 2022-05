Globo de feliz cumpleaños sobrevive otra década en cuarto de chama

Desde cambios de decoración de posters de One Direction, a luces led rojas para ambientar un estudio de fotos para OnlyFans. Este globo de “Feliz Cumpleaños” ha sobrevivido de nuevo como decoración polvorienta del cuarto de su dueña, Ana María Rojas, convirtiéndose en el objeto más longevo de la habitación después de los peluches que le regaló un ex.

“Yo siempre esperé a que el globo se desinflara para botarlo, pero nunca pasó, ya lo quiero casi como una mascota, me ha visto crecer, llorar, casi reproducirme por un preservativo roto. Ha estado en las buenas y malas porque bueno, también es un globo. Me ha visto decorar mi cuarto, me ha visto cambiar la cama varias veces para limpiar el aura, de hecho, me vio botar el atrapasueños y sustituirlo por un cuarzo. No me malinterpreten, no es como que tenga apego material, pero en serio ese globo ha aguantado mucho, debo admitir que el día que lo regale será para una persona muy especial. Capaz a mis hijos no podré darles prendas de oro, un apartamento o un carro, pero sí un globo eterno”, finalizó Rojas mientras agregaba el globo como parte de su herencia.