El Secretario de Energía de EE.UU, Chris Wright, aterrizó esta semana en Venezuela para conocer el estado de la infraestructura del país. Una vez finalizado su recibimiento —que incluyó a un imitador de Gustavo Elis— el funcionario cuestionó por qué la represa del Guri tenía un pedazo de teipe gigante por todo el medio.

“El pedazo de teipe en el medio fue lo más normal que vi durante la visita”, le explicó Wright a un periodista de VTV, quien estaba trabajando por primera vez en 26 años de carrera. “Yo sólo vine a supervisar que el país fuera medianamente funcional para poder empezar a llevarnos todo el petróleo, pero en media hora descubrí que la única turbina operativa funciona gracias a unos señores que las giran a mano todo el día, todos los martes hacen campeonatos de motopiruetas bajando por la represa y la poca electricidad que se genera se transmite gracias a una regleta que conecta el embalse con el resto del país. En mi opinión personal, creo que va a hacer falta mucho trabajo para que los venezolanos vean el beneficio de que Estados Unidos se quede con todo su petróleo”, detalló Wright, mientras el país sufría un apagón porque la señora que limpia enchufó el secador y la plancha al mismo tiempo.