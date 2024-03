Bitcoin alcanza un máximo histórico de BASTA, VAS A COMPRAR CRIPTOMONEDAS OTRA VEZ, EL PRECIO VA A BAJAR Y VAS A PERDER TUS AHORROS NUEVAMENTE

Acaba de salir la noticia de que la criptomoneda bitcoin rompió todos los récords y alcanzó un valor máximo histórico y… BASTA DE LEER ESTAS NOTICIAS, SIEMPRE ES LO MISMO CONTIGO, VES QUE EL BITCOIN ESTÁ CARÍSIMO Y TE GASTAS TUS RIALITOS COMPRANDO Y LUEGO LO QUE HACE ES BAJAR Y COMO NO TIENES NI PARA HACER MERCADO, LOS TERMINAS VENDIENDO A PRECIO REGALADO Y LLORANDO PORQUE TE QUEDASTE SIN AHORROS, ¡RECAPACITA!

Fuentes cercanas a ti confirmaron que no es la primera vez que esto pasa. Cada vez que puedes, estás botando la plata como si fueras Chávez con el barril de petróleo a $100. Así lo aseguró una tía tuya: “Ay no, ese sobrino mío es un caso perdido, todo lo que tiene se lo gasta en negocios chimbos, nunca va a aprender que la plata fácil no existe. Que ande a trabajar de una buena vez, ya quedó en la quiebra con unos JPG. ¿O era NFT? Ni me acuerdo, luego con unos potes de merengada y hace 2 meses quedó pelando nuevamente dizque por unos aceites que no se vendieron. Y tiene la cara de tabla para venir a pedirme plata prestada y que para comprar bitcoin aprovechando que cuesta lo mismo que un apartamento, de verdad que parece que lo amamantaron con leche del CLAP”, concluyó tu familiar antes de borrar tu pago móvil de la agenda de afiliados del banco.