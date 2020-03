Hombres con masculinidad frágil lloran por primera vez tras cancelación de partidos de fútbol

El COVID-19 sigue dejando malas noticias a su paso. Es causa de la cancelación de conciertos, conferencias y mucho más importante: partidos de fútbol. Esta tragedia tiene millones de dolientes incluyendo a Andrés Santos, un hombre de masculinidad frágil quien no ha llorado desde que tenía 13 años (él lo niega), pero que ahora tiene suficientes razones para dejar aflorar sus sentimientos junto a otra multitud de hombres.

Andrés (26), quien asegura que su espíritu animal es una piedra, compartió su opinión sobre la tragedia. “No me gusta que lo llamen masculinidad frágil, bro. Pero para ser honesto, a mí no me gusta demostrar mucho lo que siento. Te juro que no lloro desde que era un chamo y Gokú se murió. Yo sabía que iba a revivir, pero fue demasiado para mí. También cuando voy al cine con mi jeva y hay una escena emotiva, prefiero bajar la mirada, ir al baño o meter la cabeza en el pote de cotufas. Tú entiendes, no me gusta llorar. Pero cuando Italia anunció que no iba a haber más fútbol por un tiempo… me quebré. Fue demasiado. No sabía qué hacer. Ni siquiera sabía cómo empezar a llorar. Pero con tan solo pensar que no tendría nada qué hacer los domingos, no pude más y me dejé llevar. Al principio fue raro, tuve que buscar en internet ‘por qué mi cara está roja’ y ‘qué es este líquido que sale de los ojos’. Y te digo, estamos viviendo un momento de luto. Yo llame a los amigos míos para estar juntos todos en este momento, sin mariquera, claro. Pasamos la noche ayudándonos a secar el líquido que salía de los ojos, los mocos y pensando por el mal momento que debe estar pasando Cristiano. Este tipo de tragedia no lo había vivido nunca. Ni cuando mis abuelos murieron o más importante, cuando se murió mi perro”, dijo Andrés antes de ofrecerle un golpe a quien compró refresco light para la reunión.