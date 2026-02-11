Chileno que no se siente latino igual lo mandan para el cuartico del aeropuerto
El show de Bad Bunny en el Super Bowl ha generado fuertes debates entre las personas que no se sienten latinas y las que sí, como es el caso del joven chileno Nahuel Quilaleo Moctezuma III, quien afirmó sentirse más identificado con “sus raíces europeas”, a pesar de que igual lo mandan al cuartico del aeropuerto cada vez que viaja.
Gracias a la ayuda de un traductor chileno-español, logramos desencriptar las declaraciones de Quilaleo, quien explicó: “Es que acá en Chile nosotros no somos ni latinos ni caribeños. Somos más bien europeos, ¿cachái? Tenemos Visa Waiver porque no salimos a otros países a robar teléfonos sino casas, weón. A todo esto, esa weá de menear el culo nos parece super fome; nos dan asco las nalgas. Nuestras costumbres son más como alemanas porque nos gusta preparar comida sin sal, sufrir depresión y discriminar a todo el que sea 0.1% diferente a nosotros”, detalló Quilaleo, mientras el oficial de migración en Miami lo mandaba a pasar por el cuartico tras concluir que poseía exceso de melanina en la piel, un pasaporte latinoamericano y 4 kilos de cocaína en la maleta.