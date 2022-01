Toyotero recibe primer trasplante exitoso de corazón de becerro

Niños, niñas, y treintones que no se han podido independizar de todos los rincones del mundo se despertaron en la mañana de este sábado 25 de diciembre con la sorpresa de que Santa no les trajo regalos, a pesar de haberse portado bien, de haber sacado buenas notas y de no haber estafado a sus amiguitos convenciéndolos de invertir en criptomonedas de dudosa procedencia. Esta tragedia nunca antes vista sería responsabilidad de una alcabala del Comando Nro. 34 de la Guardia Nacional, ubicada en la avenida Zhong Xina (conocida como Fuerzas Armadas hasta hace tan sólo tres meses) a las afueras de Calabozo, estado Guárico; funcionarios apostados habrían detenido anoche a Santa Claus por tener quemada la luz de la nariz de Rudolf.