Psiquiatra receta a paciente ganar 5000 dólares mensuales

En un arrebato de sinceridad, el renombrado psiquiatra Ricardo Zambrano, le recetó a uno de sus pacientes diagnosticado con depresión, ansiedad y estrés, ganar cinco mil dólares mensuales, un pasaporte europeo y migrar lo antes posible de Venezuela para curar los males que afectan a su salud mental.

Zambrano, quien a pesar de ser un respetado profesional de la salud, igual vende foto de sus pies en su tiempo libre, nos comentó un poco más acerca del caso: “Normalmente no podría hablar de estos casos porque existe la confidencialidad profesional, pero el pasante subpagado me ofreció un Redmi 3 y en estas situaciones nunca le digo que no a una platica extra. La realidad es que la mayoría de mis clientes sufren lo que en el área de la psiquiatría denominamos: ‘ser venezolano’, lo cual es similar al trastorno llamado ‘pelabolismo crónico’, pero este es mucho más grave porque es difícil de curar si no consigues la forma de convencer al consulado portugués de que tienes ascendencia sefardí. Yo podría recetar algunos fármacos que ayuden a paliar la depresión que da llorar en la ducha mientras te bañas con tobito, pero sabemos que eso no ayuda para nada cuando tu problema es que por culpa de una bandeja de jamón no pudiste pagar el mercado. Sin embargo, podemos tratar los síntomas con ejercicios mentales como convertirse en testaferro de algún militar con cargo en PDVSA”.