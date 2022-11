Chama descubre que le están montando cachos porque su novio le regaló flores de la nada

María Gabriela Yáñez, una joven valenciana de 22 años, sufrió la traición en carne viva cuando su novio apareció en su puerta con un bouquet de rosas rojas, una caja de bombones y un Satisfyer 0 kilómetros. Lo que pareció un hermoso detalle se convirtió en sospecha de infidelidad porque es bien sabido que un hombre jamás tendría ese gesto con alguien que ama si no fuera porque se siente culpable de haber montado cachos.

La cornuda Yáñez, como ahora se hace llamar en redes sociales, hizo público el hecho para dejar expuesto al infiel: “Yo pensaba que esto nunca me iba a pasar a mi, mi relación era perfecta, pero tenía que entrometerse una maldita víbora a arruinarlo todo. ¿Cómo lo sé?, pues el asqueroso traicionero se apareció por aquí con un bouquet más grande que la casa, y él jamás tendría un gesto tan bonito si no fuera porque anda en vainas raras. No tengo más pruebas que estas rosas, pero algo le voy a conseguir al desgraciado ese”, sentenció María Gabriela mientras su novio confundido no entendía qué hizo mal esta vez.