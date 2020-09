Pareja que emigra junta rompe relación en medio del vuelo

Andreína Morales y Gabriel Acosta estaban listos para emigrar a Buenos Aires y empezar su vida como pareja joven en un país (un poco) más estable económicamente que Venezuela. Sin embargo, cuando estaban decidiendo qué película ver en el avión, los jóvenes tuvieron una discusión que terminó su relación de año y medio, cuando aún les quedaban seis horas de vuelo.

Mientras esperaba sus maletas en el aeropuerto de Ezeiza, Andreína se tomó el tiempo de responder las preguntas de nuestro pasante subpagado (experto en mangos bajitos, el sinvergüenza ese) a través de una llamada por WhatsApp: “La verdad fue una decisión difícil que tenía que tomar. Pero es que Gabriel, ¡uy, me provocaba era matarlo! No quería ver ‘El Diablo viste a la moda’ ni ninguna de las 400 películas por torrents que me había bajado. Que si no tenía ‘Rápido y Furioso’. Que si Meryl Streep no sabe actuar. Yo sé que nunca habíamos vivido juntos, porque Venezuela claramente no lo permite. Pero es que es un monstruo. ¡Llamar a Meryl ‘la vieja esa’! En fin, nos faltaba convivencia, pero apenas teníamos un ratico volando y lo entendí: estábamos emigrando juntos solo por miedo a estar solos. Ahora que lo pienso creo que nunca hemos viajado solos en un avión porque bueno, una vez más Venezuela. Lo más cercano era bajar a la playa en el carro juntos o con un pana atrás. Pero lo de la convivencia es muy muy rudo. O sea, ¡cuatrocientas películas y el huevón de Gabriel me dice que no quiere ver ninguna! No sé cómo no nos matamos en el baño de ese avión. Bueno, por lo menos la azafata y todas las personas del vuelo escucharon la pelea y decidieron darnos vinito gratis como para calmarnos”, concluyó Andreína, quien tuvo que colgar porque se le estaban agotando los minutos de wifi gratis del aeropuerto y no le había avisado a su mamá que había llegado.