«Se me olvidó cómo se dice en español» dice joven que se refería a la palabra «arepa»

Mauricio Martinellini, un joven caraqueño de 21 años —y el único venezolano que vio La Mujer de Judas con subtítulos en inglés— tuvo el día de ayer un lapsus mental al olvidar la pronunciación en español de la palabra Arepa mientras hacía un pedido al restaurante “El Fogón de Jake”.

“Brother, wtf, me pasó algo horrible (horrible en inglés), porque estaba pidiendo un delivery de comida y me provocó una… una… bueno one of those round thingies que se hacen en el budare, you know? Pero no me viene la palabra en español porque yo hablo demasiado inglés; o sea, sí sé como es pero en inglés y ustedes no entenderían. Le dije de todo al man que me atendió el phone: una pancake de maíz, un bagel de los que llevan queen pepiada, una hairy… whatever, algún día recordaré como se dice, auriepa, aroble, eurequia, es algo así” contó el joven Mauricio a nuestro pasante subpagado, quién echó una volteada de ojos tan grande que probablemente ameritaba ser llevado a emergencias, pero no lo hicimos porque nos dió flojera.