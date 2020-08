Chamo que ve videos de Sascha todos los días solo logra bajar sus megas

En un nuevo intento de bajar de peso y convertirse en una persona más “fit”, el joven Enrique Larralde invierte largas horas de sus días viendo los videos de nutrición y ejercicio de Sascha Fitness, la entrenadora y maracucha favorita de todo el país. Sin embargo, los únicos números que ha logrado bajar son los de sus megas disponibles, ya que todavía no ha logrado pararse de su cama ni un solo día para ejercitar.

Larralde, quien pensó en adoptar un perro —a pesar de ser alérgico— solo para tener una razón para salir a caminar, expresó su descontento con estos resultados: “Te soy honesto. Me he metido unos kilos esta cuarentena. Yo no soy de mucho cocinar, pero mi mamá se volvió loca y ahora a cada rato hace un postre diferente, mientras mi papá encuentra algo diferente que freír todas las noches. Bueno, no los culpo. A veces cuando estoy aburrido voy a la cocina a ver qué hay y distraerme un rato porque no tengo más nada que hacer. Chamo, eso me regañó. No quería seguir aumentando de peso, yo no le paraba mucho a eso pero ya el cambio era indiscutible y no me reconocía en el espejo. Entonces como siempre he escuchado de Sascha, y Sascha esto y Sascha aquello, decidí darle una oportunidad y me senté a ver sus videos de Youtube aunque no tenía internet. Eso se volvió un espiral y me obsesioné, me aprendí todas sus recetas, todos sus trucos, todas sus rutinas, ¡todo! Soy un verdadero saschafitnessero, pero a pesar de escuchar sus tips todos los días, no logro hacer un cambio en mi cuerpo. Lo único que sé es que he recargado nueve veces el saldo en dos días porque me los gasto toditos viendo sus stories o sus videos largos. El saldo de mis megas es lo único que ha bajado”, dijo el joven Larralde, quien también confesó que compró cuatro unidades de Fit9 y aún no se ha tomado la primera.