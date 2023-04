Señor pide que quiten las sanciones en Venezuela para que Miami se ponga bello de nuevo

Rogelio Gómez, emigrante venezolano en Estados Unidos, ferviente anti chavista y acérrimo seguidor del ex presidente anaranjado, Donald Trump, se dirigió a la cuantiosa suma de sus 134 seguidores para exigir el fin de las sanciones impuestas por el gobierno americano a Venezuela. En el comunicado enviado a familiares, amigos y alguna cuenta de spam pornográfico, Gómez explicó que el bloqueo impuesto a Venezuela solo afecta a Miami y quitar estas sanciones sólo traería bonanza e inversión por parte de enchufados al territorio de la Florida.

Tras pasar toda la mañana vendiendo chicha en Sabana Grande, nuestro pasante subpagado reunió suficiente dinero para recargar su teléfono y ver las declaraciones de Gómez: “¡Ya basta de sanciones! Cuando yo llegué a este país en el año 2004 de manera totalmente legal con mi visa de turista, esto sí era un paraíso con todos esos chavistas lavando plata acá. Antes se la robaban de allá y se la disfrutaba uno aquí con todo ese poco de areperas baratas y demás, ¡esta vaina era lo máximo! Ahora con las sanciones todos esos locales los están abriendo en Caracas, aquí se ve es puro árabe lavando dinero de por allá de no sé dónde, ¡así no se puede chico! Le mando un mensaje al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, respete al pueblo bolivariano de Miami y retire las sanciones para que todo vuelva a la normalidad. Esta ciudad está hecha para lavar plata, no para andar trabajando, ni que esto fuera Jacksonville”.