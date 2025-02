La diáspora venezolana sigue dando de qué hablar, y es que ya no solo emigran la gente y los chavistas, sino también los pasapalos que huyen de la crisis buscando mejores oportunidades, como es el caso de Don Quesín, un tequeño que se fue a España porque allá vale mucho más.



Don Quesín, con el relleno de queso blanco semi-duro partido en mil pedazos, abandonó Los Teques decidido a triunfar en algún restaurante venezolano de Madrid donde lo vendan por su verdadero valor: 5 mil euros. Y encontró su lugar en Pana Vacilón Cambur Bistró, un local que se siente como una pequeña parte de Las Mercedes en Gran Vía.



“Creo que a diferencia del pasaporte venezolano los tequeños podemos atravesar cualquier frontera. A mí en Venezuela me querían vender por 10 bolos, pero un primo maracucho me contó que aquí nos pagan como si fuéramos caviar, así que sin pensarlo me vine al sofá de tequeyoyo a echarle ganas. Y es que cuando eres un tequeño con sobreprecio en el exterior no solo eres un palito de masa rellena de queso, eres emociones, esperanza y la prueba de que los dedos de mozzarella son una maldita mierda”, explicó Don Quesín antes de ser comprado en una subasta por un jugador del Real Madrid.