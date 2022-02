Familia organiza despedida a chamo que descargó League of Legends

Este jueves, los García Meléndez sintieron un gran dolor luego de enterarse que el menor de la familia, José, descargó el famoso juego League of Legends, conocido por acaparar las almas y virginidades de quienes lo juegan. Allegados a la familia aseguran que los padres de José se encuentran organizando la despedida que se merece.

“José es un buen muchacho. No sé, no entiendo qué le pasó, le dimos la mejor educación posible y la mejor PC gamer del mercado; ¿y todo para que instalara ese juego? Este dolor es desgarrador, es como cuando un hijo cae en la drogas, pero peor, mucho peor” aseguró la señora Marvelis, madre de José, mientras enviaba al grupo de Whatsapp de la familia varias opciones de epitafio para ver qué les parecían, agregó: “Ese muchacho está como poseído. En estos días la novia le terminó y dijo que no le dolió tanto como aquella vez que perdió la promo para salir de Bronce V, sinceramente ya yo lo doy por perdido, ahí no hay más nada que se pueda hacer”.

Por otro lado el padre de José, el señor Alvaro García, compartió con nosotros las palabras que escribió para conmemorar a su hijo recién perdido: “José. Tu mamá, tus hermanos y yo te vamos a extrañar hijo. Yo sé que fuiste una metida de pata, pero con el tiempo uno se encariñó contigo. Además, fuiste bastante útil estos 17 años que te portaste como ser humano, ¡cuántas cervezas no me trajiste de la nevera! Lamentablemente te perdimos en el mundo de los niños ratas; espero que algún día logres encontrarte contigo mismo porque nuestro sueño siempre fue ser abuelos, pero si sigues en este camino el único ser que preñarás será a tu computadora. Mi más sincero amor para ti, hijo. Te quiere, tu padre”, finalizó en llanto García, mientras planeaba simplemente dejar de pagar el internet y ya.