Chamo con exceso de fe le da like a foto vieja de Dua Lipa en bikini

El Papa Francisco, El Dalai Lama, cualquier amante con una promesa de ser la oficial, todas estas personas sin duda son ejemplos de un elevado estado de convicción dogmática. Sin embargo, ninguno de los mencionados ha logrado superar los niveles de esperanza, seguridad y confianza de César Castillo, un joven venezolano de 23 años que ha pasado meses seduciendo a la cantante británica Dua Lipa mediante likes en fotos antiguas en bikini, emojis de fuego en sus historias y mensajes directos, porque, según él mismo, «el que no arriesga no gana».

Nuestro pasante subpagado, quien en sus tiempos libres trabaja como motorizado, entregó un pedido cerca de la residencia de Castillo y aprovechó para recoger sus declaraciones: «Lo único que te voy a decir es que ‘perro cagado no hace perritos, papá’. Estoy claro de que lo que soy es un venezolano más, sin siquiera un pasaporte europeo o venezolano. Pero creo que si lo decretas y lo atraes, lo logras. Así que lo que sí te voy a decir es que lo que estás viendo aquí mismo es al próximo esposo de Dua Lipa, vale. Ya estoy en el juego, mi rey. Anoche le di un buen ‘me gusta’ en una foto de ella en hilacho, no le dejé comentario para no boletearme con los otros culitos, pero estoy totalmente seguro de que vio ese ‘me gusta’ y sabe que le estoy echando los perros. Es más, anoche la puse en close friends también. Estoy claro de que cuando vea lo arrecho que anda el Fiesta Power que cargo ahorita, me va a reaccionar con un emoji de monito y ahí es donde viene lo bueno, papá», aseguró Castillo, mientras le enseñaba a nuestro pasante subpagado la milenaria técnica de enviar una nota de voz cantando canciones de Lasso para enamorar a las mujeres, según él.