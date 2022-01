Emprendedor que hace dinero mientras duerme lleva 9 días sin dormir

El joven Ricardo Pérez, dueño de su propia empresa, autocalificado “ganador” y “mente de tiburón” y predicador #1 de la frase “el que tiene plata hace lo que quiere” asegura que hace dinero mientras duerme; pero el problema es que lleva 9 días sin dormir.

Enviamos a nuestro pasante —y emprendedor— subpagado a conversar con Pérez y a ofrecerle unas palabras de aliento: “Los reggaetoneros nos hicieron creer que mientras uno duerme puede hacer plata; ¡no saben el daño que hicieron a mis finanzas! Pasé 20 años de mi vida durmiendo y no me cayó un bolívar y ahora que estoy despierto tampoco, pero no importa pana, la vida del emprendedor y dueño de su propio tiempo es así. Dios proveerá, pronto llegará el día en el que me sienta identificado con Arcángel; mientras tanto, a seguir sin dormir”, finalizó Pérez mientras invitaba a nuestro pasante a almorzar la especialidad de la casa: pan duro.