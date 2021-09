LE CAYÓ EL PAGO MÓVIL: Técnico de la Vinotinto anuncia que estará para el partido contra Paraguay

El día de hoy, antes del pitazo inicial del partido entre la Vinotinto y Paraguay para las eliminatorias de Qatar 2022 —¡Dios mío, ya líbranos del dolor!— hubo pánico entre los jugadores venezolanos por la inasistencia del técnico, Leo González, quien terminó confirmando su participación 30 segundos antes que iniciara el juego porque le cayó un pago móvil de la FVF.

“A mí no me van a hacer como a Peseiro, si no me hacen mi pago móvil de 120.000.000 Bs y no me dan un abrazo para soportar la pérdida antes de un partido, yo no juego”, fue parte de la declaración de Leo González, que también agregó: “Estoy orgulloso de la selección, sin importar el resultado de hoy, ni de ningún día, yo lo que estoy es feliz porque al salir de aquí me tomaré unas caipirinhas, ojalá los locales paraguayos acepten pago móvil o petro, porque son los únicos 2 métodos de pago que maneja la FVF”, finalizó González mientras se jugaba un parley apostándole a Paraguay.