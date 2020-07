«Tranquilos, tengo tuberculosis», asegura joven tras toser en sitio público

En la actualidad, cualquier estornudo, tos o bostezo durante un episodio de Dark es causa de alarma para los ciudadanos del mundo. Sin embargo, luego de toser incesantemente el día de hoy en la plaza Bolívar de El Hatillo, Alejandro Palencia tranquilizó a quienes estaban a su alrededor al asegurarles que esta tos no estaría causada por el coronavirus “sino por un caso común de tuberculosis”.

Palencia, quien sí utilizaba tapabocas a pesar de que su causa de muerte probablemente no será el COVID-19, nos contó más sobre el curioso hecho: “Jajaja, hubieses visto la cara de todo el mundo. ¡Fue comiquísimo! Bueno, al menos yo me lo imaginé así, no se le ve mucho la cara a la gente con esas telas. Nada, yo estaba paseando de lo más normal, agarrando solcito en la piel porque tengo días encerrado en esa casa y ahí no entra la luz por ningún lado. Cuando llegué a la plaza estaba todo sudado, yo pensé que era por calor, pero resulta que eso pasa con la tuberculosis. Luché y luché por contener la tos pero qué va, hermano. Me salió con sangre y todo. Claro, yo estaba acostumbrado a eso, pero me tuve que quitar el tapabocas porque no quería que se me manchara de rojo, eso es un peo lavarlo después. Ahí me dio una tosedera loca, pero ¿qué podía hacer? La gente me empezó a ver feo y eso solo me daba más ganas de reirme. ‘¡Tranquilos, relájense que no es coronavirus!’ grité, dejando un pulmón, literalmente. Les tuve que explicar que no era tan grave, que solo era un piche casito del buen ‘culosis (sic). Cuando dije eso la gente se calmó y siguieron como si nada”, concluyó Palencia antes de casi expulsar su otro pulmón por completo.