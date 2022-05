Local de cereales recibe estrella Michelín por su Corn Flakes Mar y Tierra

El restaurante de cereales Honey Place, ubicado en el centro comercial San Ignacio, recibió su primera estrella Michelín por su receta de Corn Flakes Mar y Tierra, caracterizado por ser un fino plato de pargo frito, pollo en brasa y solomo de Wagyu bajo una delgada capa de leche descremada aderezada con unas crujientes hojuelas de maíz tostadas, una combinación ideal para desayunar, almorzar, merendar y/o cenar.

Gordon Ramsay, aprovechó para extender sus felicitaciones al chef y pedir a todos los comensales de la ciudad a acercarse para entender el verdadero significado de la palabra gourmet: “Vengan todos a probar esta obra de arte culinaria y pidanla con extra de chimichurri o guasacaca, se los juro que no se arrepentirán. Este no es un plato para los amantes de la buena mesa, sino para los amantes del juego de comedor completo, alguien que me de 15 kilos de esto para llevar, ¡me van a tener que meter en rehabilitación si esperan que deje de venir a este lugar!”, aseguró Ramsay minutos antes de pedir un plato de Froot Loops con chicharrón prensado.