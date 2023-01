Señor refuta comentario clasista con comentario aún más clasista

Enrique Jiménez, un señor de 59 años que tiene toda su vida diciendo que “el venezolano tiene un rancho en la cabeza”, hoy se vio en la necesidad de refutar un comentario clasista en Twitter con otro comentario aún más clasista.

“La verdad es que no estoy de acuerdo con el comentario de la señorita, el pobre no es pobre porque quiere. De hecho, si a ver vamos, esta niña en su foto se ve bastante barata con un bolsito que parece que se lo regalaron en Chamba Juvenil y una ropita que parecía una colección Primavera-Verano de Traki. Los venezolanos somos echados para adelante, no discriminamos a nadie al menos que tu siendo una pata en el suelo y una pelabolas vengas a decir cosas que no son, debería darte vergüenza, seguro ese comentario lo hiciste mientras comías lentejas del CLAP o alguna otra cosa chavista como la galleta con salsa rosada o la pasta con caraotas, queso rallado, tajadas, carne mechada y huevo revuelto. El venezolano es demasiado alegre, demasiado pana, aquí todos los inmigrantes venían para acá y aquí los recibíamos con los brazos abiertos si eran europeos, si eran colombianos era otra cosa totalmente distinta porque ustedes saben, son colombianos”, finalizaba Jiménez mientras comentaba que el colombiano lo que no hace a la entrada, lo hace a la salida.