El gigante automovilístico Toyota, la preferida a nivel mundial por escoltas, hombres que usan pantalón tubito y escoltas que usan pantalón tubito, acaba de revelar su nuevo modelo exclusivo en Venezuela. Se trata de un poderoso carruaje 4×4 que se adapta al bolsillo de los venezolanos, sin perder su calidad, confiabilidad y versatilidad quebrando todas las leyes de tránsito.

Koji Sato, CEO de la empresa japonesa y triple campeón del Grand Prix de Cinaruco, ofreció más detalles acerca del revolucionario modelo: “Estamos muy orgullosos de introducir nuestro nuevo Carroza Horse Cruiser 4×4, diseñado pensando en nuestro público venezolano, quienes se han convertido en nuestros clientes más fieles a nivel mundial. Con una potencia de hasta dos caballos de fuerza, o dos escoltas si eres enchufado, este vehículo mantiene todas las capacidades de una camioneta tradicional, pero sin la necesidad de andar haciendo colas de gasolina. Además, su impresionante tamaño y cauchos de cuatro metros te permitirá saltarte cualquier isla, comerte cualquier semáforo o atropellar a cualquier señora que te encuentres en la calle sin ningún problema”, confirmó Sato, antes de revelar el módico precio de $99,000.69