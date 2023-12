Jefe maldito hace fiesta de navidad de la empresa por Zoom

El emprendedor Andrés Velazquez, dueño de la empresa de marketing “Velazquez Marketing Media Visual Company Strategies and Media”, organizó la noche de ayer una hermosa y económica fiesta de navidad para sus empleados a través de la plataforma de videollamadas Zoom, en donde cada quien era responsable de llevar sus propios refrigerios y bebidas a la reunión virtual.

Velazquez, a quien sus empleados se refieren a él con cariño como “el mamagüevo ese”, explicó un poco más cómo se vivió este ameno evento: “Nosotros más que una empresa siempre nos hemos considerado una familia, por eso organizamos esta espectacular fiesta navideña por Zoom donde cada quien trae lo que va a consumir pagado de su propio bolsillo. Además, así nos evitamos momentos incómodos como el año pasado que la señora Maira de Recursos Humanos tuvo un no sé qué con el de portería, y eso no está permitido porque somos una familia, sería incesto, pues. La verdad es que estuvo todo muy lindo, hicimos un intercambio virtual de sticker de WhatsApp, jugamos verdad o reto, lo cual me sirvió para saber a quién botar en enero, y como soy un jefe increíble les guardé la mejor sorpresa para el final, prendí la cámara para mostrarles la giftcard de $10 que se ganará la persona que trabaje el 24 y 31”, explicó Velazquez, quien terminó la reunión transcurridos exactamente 59 minutos para evitar pagar el plan premium de Zoom.