Xavi Hernández sufre lesión en bíceps femoral del muslo derecho durante su debut como DT

Este fin de semana, el FC Barcelona presentó a su nuevo director técnico y última esperanza, Xavi Hernández, quién lamentablemente se lesionó el bícep femoral del muslo derecho en su presentación como entrenador. Extraoficialmente se comenta que el técnico azulgrana estaría de baja por 3 meses y su cargo lo ocuparía un pasante de administración o cualquiera que no sea Ronald Koeman.

Joan Laporta, presidente del equipo culé, ofreció declaraciones sobre la crisis de lesionados que está afectando a los resultados del club: “Por favor, os pido que por lo menos vosotros no me preguntéis sobre Messi, estoy hasta la coronilla, coño. El tema con Xavi es que se lesionó, por suerte seguirá estando en los partidos oficiales desde la grada pero no podrá moverse mucho ni gritarle a los jugadores que son unos putos inútiles de vez en cuando. Bueno, eso lo pienso yo, no Xavi. En fin, seguiremos trabajando para hacer de este el mejor club de Islas Canarias, porque ya del “mundo” nos ha quedado grande, eh. Esperen, esto no va a salir en ningún medio internacional, ¿cierto?”, finalizó Laporta, minutos después de que nuestro pasante le sugiriera echarse “unos ramazos”.