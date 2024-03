Joven deja de piratear películas luego de que empresa multimillonaria le pidiera que porfis deje de hacerlo

El joven Dorangel Canabal, un barquisimetano de 22 años, ha vivido toda su vida consumiendo películas, música y Onlyfans sin pagar ni un solo bolívar, sin embargo, su visión de la piratería cambió por completo luego de que la plataforma de streaming Netflix publicara un anuncio pidiéndole que porfis porfis porfis ya no descargara pitatería, una estrategia muy bien pensada que logró que no solo Dorangel, sino también miles de usuarios dejara el crimen virtual.

Canabal, quien consideraba que los artistas debían aprender a hacer fotosíntesis en lugar de cobrar por su trabajo, ahora es una persona totalmente diferente: “Yo antes creía que era culpa de Netflix y de su avaricia que yo no pudiera pagar la suscripción, pero luego me di cuenta de que soy pobre y ya. La verdad es que tampoco es que Duro de Matar 4 sea un elemento de la cesta básica, y aunque sea fundamental para la formación del ser humano, quiero que Bruce Willis pueda seguir viviendo bien comprando en tiendas caras como Gucci, Louis Vuitton y la sección de muebles en Traki. Así que a partir de hoy quemaito que veo quemaito que pateo, aquí no somos ningún jefe de consejo comunal para andar exigiendo precios justos de la leche, el pollo y los minions” concluyó el joven antes de que la tarjeta no le pasara la renovación del Amazon Prime.