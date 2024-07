Este músico está tranquilo porque sabe que si su carrera fracasa siempre puede meterse a chavista

José Luis López, mejor conocido por sus 37 oyentes en Spotify como J-Musix, se siente completamente tranquilo y en paz al pensar sobre el futuro de su carrera artística. Sabe que en caso de que fracase –o que sus padres dejen de mantenerlo– simplemente puede meterse a chavista y dedicarle canciones a Maduro.

López, quien recientemente estrenó su más nuevo sencillo “Pensandote en mi mente dentro de mi cabeza”, nos explicó su filosofía de vida: “Bro, el que diga que la música no da plata es porque nunca lo invitaron a un Suena Caracas, ¿sabes? Tú vas para allá, te presentas con otro nombre, cantas tres canciones y llegas a tu casa con más plata de la que has ganado en toda tu carrera porque a nadie le importa tu música. Bro, por lo menos yo estoy consciente de que a nadie le importa la mía, pero ahí voy, intentando mejorar, echándole bolas con el dinero de mi papá, gracias a Dios. En el peor de los casos si mi carrera no despega yo desde chiquito he sabido que no tengo dignidad, le escrito un álbum entero a Maduro con tal de que me haga el Zelle”, explicó López, cuya mayor inspiración artística es Dame Pa’ Matala.