Jeff Bezos hace potazo para superar a Elon Musk

Gracias a su fortuna, calculada en 185 mil millones de dólares, el día de ayer el multimillonario Elon Musk se convirtió en el hombre más rico del mundo, superando de esta manera a Jeff Bezos, dueño de Amazon y de tu tarjeta de crédito. Bezos, quien ostentaba ese puesto desde 2017, de inmediato anunció la realización de un potazo para recuperar el sitial de honor, afirmando que “ya la mente no me da para inventarme otra cosa”.

Bezos, cuyo únicos números en rojo son los de los pelos que tiene en su cabeza, nos habló más sobre su estrategia para volver a convertirse en el hombre más millonario del mundo a expensas de los demás: “Todos los días uno tiene que hacer conexiones, estar en el ajetreo, no dejar de trabajar, sacarle los datos a todos los consumidores, conocerlos a profundidad. ¡Pero es mucho lo que he inventado en mi vida! Yo a los 56 años lo que quiero es descansar, tomarme la vida con calma mientras mi compañía anda prácticamente sola; pero eso sí, en el primer puesto #1 tranquilito. Pero no, tuvo que venir ese muchachito —¿sudafricano? ¿canadiense? ¿estadounidense? ¡Ay, nadie sabe, qué nulo es!— a robarme mi puesto. Y mira, tampoco la cosa es así, vale, ¿qué pasó con el respeto? No, no, no. Aquí estoy agarrando sol, trabajando con mis propias manos, agarrando mi propio pote para recolectar lo que me falta para llegarle a la diferencia. Yo creo que si todos ponemos de nuestra parte y cada persona del planeta me dona 100.000 dólares como mínimo, hoy mismo lo logramos”, comentó Bezos, mientras amenazaba a sus empleados con despedirlos si no contribuían a la causa.